شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق سهم سيسكو (CISCO) من خسائره بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد صنعه لفجوة سعريه هابطة بتداولات نهاية الأسبوع الماضي، ليخرج بها من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وليتعرض في الوقت نفسه للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.51% بما يعادل -22 سنت ليستقر على سعر 42.50 دولار، كما يتأثر الزوج أيضاً من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 43.64، ليستهدف مستوى الدعم المهم 40.46.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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