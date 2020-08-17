شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يرتفع على استحياء – تحليل – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، ليغلق على مكاسب تكاد لا تذكر بنسبة بلغت 0.02% بما يعادل سنت واحد ليستقر في نهاية التداولات على سعر 56.29، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بمحاذاة خط ميل على المدى المتوسط والقصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا ووسط كل تلك الضغوط الإيجابية نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 53.65، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 61.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد