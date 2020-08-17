شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستقر على أمل اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة تكاد لا تذكر بنسبة بلغت -0.02% بما يعادل -6 سنتات ليستقر على سعر 261.24 دولار، ويأتي ذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 247.57، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 278.71. Advertisements الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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