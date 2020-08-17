شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، كمحاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.71% بما يعادل -10.72 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 1,507.73 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 1,530.69، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة القياسي 1,581.53.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.