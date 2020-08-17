شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة العلمين الجديدة ينظم أول مزاد علنى ويبيع 11 محلا وصيدلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بأنه تم عقد أول مزاد لبيع المحلات بالعلمين الجديدة، لتوفير خدمات للاسكان المتميز بالمدينة.

وأشار إلى أنه تم بيع 11 محلا بأنشطة مختلفة وصيدلية، بمتوسط سعر المتر 36500 للمحلات، والصيدلية 54000 للمتر.

وأوضح أن المحلات التى تم بيعها بأنشطة: مينى ماركت، وبقالة، وادوات صحية، وادوات كهربائية، وحلوانى، وحلاق وسوبرماركت، والإقبال كان كبيرا، حيث سدد 70 مواطنا رسوم التأمين و12 منهم استكملوا الاجراءات.

‫كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماع فى وقت سابق مع مسئولى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة ، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وبأعلى جودة، وتكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل.‬

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‫‫وأوضح الوزير أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون واحدة من أهم المدن على ساحل البحر المتوسط، وستكون مدينة جاذبة للسكان، تعمل على مدار العام، حيث إنها تضم أنشطة متنوعة (سكنية - ترفيهية - تعليمية - تجارية - وغيرها).‬

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‫‫وأكد وزير الإسكان، أن حجم الأعمال الجارى تنفيذها على مستوى الدولة، هو حجم غير مسبوق، وذلك فى إطار النهضة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً فى مختلف القطاعات، مطالبا شركات المقاولات بضرورة التكاتف مع الدولة من أجل تحقيق النهضة العمرانية المأمولة.‬

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‫وتفقد الوزير ومرافقوه، مشروع تنفيذ كمبوند سكنى تجارى "مازاريتا" بالمنطقة الشاطئية، بمساحة 700 فدان، وتعمل به 5 شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات)، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة، وتم الانتهاء من تنفيذ بعض الهياكل الخرسانية للفيلات.‬

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‫وتفقد وزير الإسكان المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، وبلغت نسبة الإنجاز فى أعمال التشطيبات 65%، وجارٍ التعاقد على بعض الوحدات التجارية بنظام حق الاننفاع.