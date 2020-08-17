مصادر: التزام أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط فى يوليو حوالى 95%

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز اليوم الاثنين إن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة بلغت حوالي 95 بالمئة في يوليو.

أوضحت المصادر أن الرقم غير نهائي بعد إذ لم تصدق عليه اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من منتجين كبار في أوبك وخارجها، والتي ستجتمع في وقت لاحق من اليوم.

وتجتمع لجنة وزارية لمجموعة أوبك+، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، يوم الأربعاء للنظر في وضع سوق النفط ومدى الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي.