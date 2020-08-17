شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام جلسة الاثنين وسط صعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% رابحاً 40 نقطة ليغلق عند مستوى 5242.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% رابحاً 55.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5797.98 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 7.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.91 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحاً 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4151.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 251.3 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%.

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وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 58.34%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 10.37%، فيما تصدر سهم شركة العيد للأغذية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.88% ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.74%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 5.24%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، عن البدء في تنفيذ عقد تأجير حفار أرضي لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، حيث تم الإفصاح عن توقيع هذا العقد سابقاً، وسيؤدي هذا العقد إلى ارتفاع إيرادات الشركة في مدة العقد (3 سنوات قابلة للتمديد) بمبلغ 4.32 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.317 مليون دينار كويتي تقريباً.