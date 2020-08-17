شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش تخفض التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان لـ 'BB-' مع نظرة مستقبلية سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى 'BB-' مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عمان عند نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. Advertisements وتوقعت أن الميزانية العمومية ماليا وخارجيا لسلطنة عمان ستواصل التناقص على الأرجح بعد 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ. وقالت فيتش إن الخفض والنظرة المستقبلية السلبية انعكاس لاستمرار التناقص في الميزانية العمومية لسلطنة عمان ماليا وخارجيا.

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