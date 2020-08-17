شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى للجلسة الثانية 1.03% مدفوعة بصعود "الإمارات دبي الوطني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، بنسبة 1.03% رابحاً 22.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2205.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.9 مليون سهم محققة ما قيمته 530.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3936 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.74%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.47%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4.32%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.5 مليون ورقة بقيمة 87.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دبي للمرطبات، عن صدور حكم من محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على قضية اعتراض الشركة على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية لإمارة دبي في الاعتراض رقم 12/2019 المتعلق بالتقييم الضريبي والغرامات الضريبية الموقعة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب على الشركة، وقضى الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصاريف وإعفائها من الرسوم، والحكم في الدعوى 197/2019 بإلغاء القرار المطعون به، والقضاء مجدداً بإلغاء كافة الغرامات الإدارية، وإلزام المدعى عليها بردها إلى المدعية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى عليها الرسوم والمصاريف.

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وفي سياق ذاته أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن مقدار الخسائر المتراكمة بلغت 28.9 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2020، وبلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال 71.05%، وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة وتاريخها إلى أولاً خسائر من بيع استثمارات في شركات زميلة، ثانياً التغير في القيمة العادلة للاستثمارات، ثالثاً إثبات حصة المجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة من بداية السنة المالية 2020، مضيفة أنها ستحاول معالجة الخسائر المتراكمة من خلال تحقيق النمو في إيرادات الشركة، تحقيق الكفاءة التشغيلية لأصول الشركة، التركيز على إعادة هيكلة أصول والتزامات الشركة.

وفي سياق آخر أعلنت سوق دبي المالي، أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 96% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2020 في حدود المهلة الزمنية القانونية، وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات للنصف الأول 47 شركة.

وبلغ عدد الشركات غير الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية للنصف الأول خلال المهلة المحددة 13 شركة من بين 16 شركة مدرجة في السوق.