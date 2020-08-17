شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1968 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13096 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 4279 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2564 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 831 نقطة.

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وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهما ارابيا انفستمنتس هولدنج، مجموعة عامر القابضة، المنصورة للدواجن، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للخدمات الطبية، البنك المصري الخليجي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الدلتا للسكر، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مساهم رئيسي بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 3000 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 3 ملايين سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتي سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 900 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 977 سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تم اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على وثائق شركة صندوق استثمار المصريين، المصدرة لعدد مليون وثيقة بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، عدم وجود أي بيانات أو معلومات بشأن اهتمام عدد من المؤسسات الطبية والمالية بشراء حصة المستثمر الهندي والرئيسي بي أر شيتي في الشركة.