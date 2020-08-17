850 وحدة جاهزة للتسليم فى المشروع السياحى الأضخم بمنطقة سيدى عبد الرحمن الساحرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرسيليا بيتش4، هو أحد أهم مشروعات مجموعة شركات مرسيليا، فى قلب منطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى ،المشروع الذى تبلغ مساحته نحو 140 فدانا، فى أكثر المعالم الطبيعية روعة وجمالاً على طول الساحل الشمالى المصرى، حيث الطبيعة الساحرة لمنطقة سيدى عبد الرحمن والذى حرصت شركة مرسيليا أن يكون تنفيذ المشروع مجرد إضافة لمسات البناء والتعمير لهذا الموقع الساحر دون المساس بطبيعته الخلابة.

عملاء مرسيليا على موعد مع مع الفخامة والرقى والراحة والاستجمام بعد أن أعلنت مجموعة شركات مرسيليا – العاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري منذ أكثر من 20 عاماً – عن بدء تسليم 850 شاليه وفيلا بالمرحلة الثانية من مشروعها السياحي الأضخم " مرسيليا بيتش 4 – سيدي عبد الرحمن ، تلك المرحلة التى يتم تسليمها تحت شعار “Delivering Happiness “، والتى أكد شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا بشأنها أنها مرحلة تأتى فى وقت يمثل أكبر تحدياً للمجموعة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19، لما واجهته المجموعة من تحديات لاستئناف الاعمال الإنشائية وتوفير المواد الخام ومواد التشطيبات وكذلك تأمين عمليات استمرار وتكثيف أعمال التشطيبات واللاند سكيب والأعمال العامة بالقرية تمهيداً لتسليم المرحلة الثانية من مرسيليا بيتش 4. Advertisements مرسيليا بيتش4 ينضم لمحفظة مرسيليا التى تمتلك أكبر عدد من المشروعات السياحية المتكاملة بالساحل الشمالي بصورة غيرت شكل الساحل الشمالي بأكمله وساهمت في وضعه على خريطة السياحة العالمية، بمشروع ضخم يضم أكثر من 2000 وحدة مصيفية ما بين شاليهات وفيلات وقصور ويتميز بـطابع مختلف يجمع ما بين حداثة التصميم المعماري وشاطئ رملي مميز على خليج سيدي عبد الرحمن مع ميزة وجود حاجز الأمواج.. كما ينفرد عن مختلف مشروعات الساحل الشمالي بوجود أكبر لسان على البحر لممارسة الأنشطة المائية المتنوعة علاوة على وجود عدد كبير من حمامات السباحة ، عدد من البحيرات المائية المتصلة ببعضها بصورة متناغمة ، مجموعة من المطاعم والكافتيريات ، منطقة متميزة للفيلات والقصور ، منطقة ألعاب أطفال ، نادى صحى ، ملعب متعدد الاستخدامات على شاطئ البحر مباشرة.



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