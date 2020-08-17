850 وحدة جاهزة للتسليم فى المشروع السياحى الأضخم بمنطقة سيدى عبد الرحمن الساحرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرسيليا بيتش4، هو أحد أهم مشروعات مجموعة شركات مرسيليا، فى قلب منطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى ،المشروع الذى تبلغ مساحته نحو 140 فدانا، فى أكثر المعالم الطبيعية روعة وجمالاً على طول الساحل الشمالى المصرى، حيث الطبيعة الساحرة لمنطقة سيدى عبد الرحمن والذى حرصت شركة مرسيليا أن يكون تنفيذ المشروع مجرد إضافة لمسات البناء والتعمير لهذا الموقع الساحر دون المساس بطبيعته الخلابة.
مرسيليا بيتش4 ينضم لمحفظة مرسيليا التى تمتلك أكبر عدد من المشروعات السياحية المتكاملة بالساحل الشمالي بصورة غيرت شكل الساحل الشمالي بأكمله وساهمت في وضعه على خريطة السياحة العالمية، بمشروع ضخم يضم أكثر من 2000 وحدة مصيفية ما بين شاليهات وفيلات وقصور ويتميز بـطابع مختلف يجمع ما بين حداثة التصميم المعماري وشاطئ رملي مميز على خليج سيدي عبد الرحمن مع ميزة وجود حاجز الأمواج.. كما ينفرد عن مختلف مشروعات الساحل الشمالي بوجود أكبر لسان على البحر لممارسة الأنشطة المائية المتنوعة علاوة على وجود عدد كبير من حمامات السباحة ، عدد من البحيرات المائية المتصلة ببعضها بصورة متناغمة ، مجموعة من المطاعم والكافتيريات ، منطقة متميزة للفيلات والقصور ، منطقة ألعاب أطفال ، نادى صحى ، ملعب متعدد الاستخدامات على شاطئ البحر مباشرة.
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