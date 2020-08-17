شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تؤكد ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح.. ورفع الدعم الكامل عن الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة أن يعمل مجلسي النواب والشيوخ بجانب منظمات الأعمال والمجتمع المدني، على استمرار اتجاه الإصلاح واستمرار خطة إصلاح قطاع الطاقة فى مصر والتي وضعت وفق خطة معلنة بجدول زمني معروف لدي كافة المواطنين، مضيفاً :"بعض الأصوات التي تهاجم الوزارة بسبب الزيادة الأخيرة للكهرباء يجب أن تعلم أن هناك ثوابت تم الاتفاق عليها في خطة الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يعتبر إلغاء الدعم الكامل أحد محاورها الأساسية مع زيادة الدعم المباشر والنقدي لمحدودي الدخل في شكل برامج ومظلة للحماية الإجتماعية أثبتت فاعلية ونجاح كبير مثل تكافل وكرامة وغيرها".

كما أكد "جنيدي"، على ضرورة استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والحكومة من أجل تحفيز الاقتصاد وإتاحة فرص الاستثمار والتشغيل من أجل توفير فرص العمل الكريمة للشباب، مشيراً إلى أن التكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من شأنه تعزيز قوة مصر الاقتصادية، وأكبر حائط صد وجسر قوي للحماية الاجتماعية.

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وأشار "جنيدي"، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أهمية زيادة الوعي والثقافة الجماهيرية لتوضيح النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، والعمل من أجل استمراريتها وزيادتها والدفاع عنها.

ولفت «جنيدي»، إلى أن مجال الإنشاءات والبنية التحتية والكهرباء والطاقة من بين أهم النقاط المضيئة في محاور التنمية، مشيداً بكفاءة وخبرة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في إدارة ملف الطاقة الذي شهد في السنوات الأخيرة نجاحات نلمسها جميعاً في الوفرة والاحتياطي أشادت به المؤسسات الدولية والعالمية.

وفي سياق متصل أشار "جنيدى"، إلى أن وجود خبرات فنية وإدارية كبيرة من رجال الأعمال في مجلس الشيوخ 2020 سيكون إضافة متميزة في تقديم مقترحات وإجراءات وتشريعات اقتصادية من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مصر منذ 6 سنوات، مضيفاً أن كل فئات المجتمع عليها دور وطني ومهم في تجاوز ما تواجهه مصر من تحديات كبيرة على جميع المستويات المالية والاقتصادية والدولية والإقليمية خاصة وأن المنطقة تشهد توترات مختلفة.