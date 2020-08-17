شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار لليوم الثانى على التوالى.. ويسجل 15.86 جنيه ببنك الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 17-8-2020، مع بداية تعاملات الصباحية بالبنوك، حيث تراجع سعره في عدد من البنوك ما بين قرش لـ قرشين"، فانخفض سعره في البنك المركزى المصرى بمقدار قرش واحد ليصل لـ 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع مقابل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك الاسكندرية بمقدار قرشين ليسجل 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع مقابل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.87 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.88 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.87 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.88 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

15.97 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.98 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.86 جنيه للشراء مقابل 15.88 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.86 جنيه للشراء مقابل 15.88 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين. 15.96 جنيه للبيع مقابل 15.98 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.88 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.89 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

15.98 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.99 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

Advertisements



سعر الدولار فى بنك عودة15.88 جنيه للشراء مقابل 15.89 جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرش واحد. سعر الدولار فى بنك عودة15.88 جنيه للشراء مقابل 15.89 جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرش واحد.

15.98 جنيه للبيع مقابل 15.99 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرش واحد.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.88 جنيه للشراء مقابل 15.89 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرش واحد.

15.98 جنيه للبيع مقابل 15.99 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرش واحد.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.87 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.87 جنيه للشراء.

15.97 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزى مؤخرا تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي -وفق مؤشراته- ليبلغ 0.7% في يوليو الماضي مقابل 1% في يونيو2020.

وأوضح البنك - في بيان - أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا سلبا بلغ 0.1% في يوليو الماضي، مقابل معدل بلغ 0.1% في نفس الشهر من العام الماضي ومعدل شهري بالسالب بلغ 0.3% في يونيو 2020.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن قبل أيام، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار.