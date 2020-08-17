شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء مدينة بدر يطلق حملة "بدر تتجمل" لتجميل ونظافة المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبدالرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر"،عن إطلاق حملة بعنوان"بدر تتجمل"، لتجميل المدينة، بالتنسيق مع جهاز المدينة وإدارة التجميل والتطوير بجهاز .

كما أكد ترحيب مجلس الامناء باستقبال شباب المدينة للعمل على تغييرها إلى الأفضل، وقد شارك فيها 62 مشاركا من شباب المدينة من مختلف الأعمار، بالإضافة لعدد من الفنانين التشكيليين من أبناء المدينة لتجميل الأحياء السكنية التي يقطنون بها، بداية من تلوين أكشاك الكهرباء والأسوار، بالألوان المناسبة، وكذا الاستماع لأفكار الشباب لتطوير المظهر الحضاري للأحياء السكنية.

وطالب عبدالرحمن الزعيم"، الجميع بالمشاركة في الحملة حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق والمشرف، وتم البدء من الموقف الرئيسي للنقل الخارجي بالحي الأول.

واكد رئيس مجلس أمناء مدينة بدر"، أن الحملة تستهدف غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوس شباب المدينة، وتعويدهم على احترام الممتلكات العامة، وترسيخ مبادئ التعاون الجاد والمشاركة المجتمعية والعمل كما تستهدف الحملة أن تمهد لتجميل وتزيين الأماكن الحيوية التي ستسلكها منظومة النقل الداخلي المزمع تشغيلها من أول سبتمبر القادم.

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وأشار عبدالرحمن الزعيم"، أن هذه الحملة تعد أحد قنوات التواصل الاجتماعي التي يهتم المجلس بإقامتها بين المجلس وسكان المدينة من مختلف أعمارهم وأحيائهم.

حملة "بدر تتجمل" لتجميل ونظافة المدينة

جانب من الحملة