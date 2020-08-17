شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 865 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، بقيمة 5 جنيهات، وذلك عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً من 1944 إلي 1953 دولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولا في سوق الصاغة إلي 865 جنيها للجرام، مع توقعات بتغير آخر للأسعار في ظل موجة هبوط الدولار في مصر، الذى من شأنه يدفع في اتجاه خفض الذهب.





أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها:عيار 18 : 741.40 جنيه للجرام.

عيار 21 : 865 جنيها للجرام.

عيار 24 : 988.55 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب : 6920 جنيها.

السعر العالمي : 1953 دولار.

ويُعد الذهب ملاذ أمن بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع أعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو اكثر أو اقل بينما العقار لا تستطيع إلا بيع الشقة كاملة وليس غرفة.

الذهب يمكن ان يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن اذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية واختيارامكان الشراء الجيدة، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر الى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.

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ويعتبر الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، على الأقل ان لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم ان الذهب هو الملاذ الأمن، بينما تبقى العملات مجرد أوراق، فالعالم مليئ بالمشاكل السياسية والاقتصادية، وكل ذلك سوف يدعم الذهب مستقبلاً.

ويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.

وللقيام بالمتاجرة في الذهب، لابد للمستثمر أولا أن يقوم بشراء الذهب ثم الاحتفاظ به لفترة من الزمن وبعدها بيعه وكسب الأرباح، ولضمان نجاح استثمار أموالك في الذهب يجب عليك شراء الذهب والاحتفاظ به لمدة سنتين او ثلاث على اقل تقدير لتضمن نجاح استثمارك، والافضل هو ادخار سبائك الذهب، ويمكن الاعتماد على طريقة المضاربة في الذهب لكن بجزء من المال المخصص للاستثمار.

ويمكن الاستثمار في الذهب عن طريق شهادات إيداع الذهب، وهي شهادات تصدر من جهات معينة مثل البنوك، وبفئات محددة، وتكون بديل للذهب الفعلي، ويمكنك التداول يوميا عبر هذا الشهادات بيع أو شراء دون الحاجة لشراء الذهب أو تخزينه، ويمكن استرداد قيمتها كسبائك ذهبية، كما يكون البيع والشراء بسعر محدد.

وتتنوع طرق وانواع المتاجرة في الذهب بين الادخار والاستثمار وسوق البورصة، فهناك الكثير من الناس الذين يريدون شراء الذهب بعرض الادخار وحفظ الأموال، وهو يعتبر استثمار ناجح جداً، لكن لابد على المستثمر ان يتعامل مع الذهب بطريقة صحيحة حتى لا يتعرض للخسائر.

وهنالك طرق لشراء الذهب، مثل شراء المصوغات الذهبية وحفظها، اما بمكان آمن، او وضعها في ودائع وخزائن بنكية، أو شراء السبائك الذهبية وحفظها للادخار بالطرق السابقة، كما يمكن شراء شهادات ايداع الذهب او شراء الذهب الورقي من البنوك المركزية، وهو صوره اضمن من شراء المصوغات او الذهب الخام او السبائك، ويمكن للمستثمر الاشتراك في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب، أو شراء العملات الذهبية النادرة ولاحتفاظ بها وبيعها بسعر اعلى حيث لها طلب كبير.

ولابد لكل مستثمر يريد الاستثمار في الذهب أن يدرك جيدا أن سعر بيع الذهب يختلف عن سعر الشراء، والسبب هو تكاليف المصنعية، فالكثير من الناس يقومون بشراء الحلي الذهبية بغرض الاحتفاظ بها لزيادة سعرها، لكنهم يجدون أنهم خسروا أموالهم بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب، ويرجع السبب في ذلك إلي سعر التصنيع، فعندما تبيع تلك الحلي تخصم قيمة الحلي والأعمال اليدوية من السعر، والتي قد تزيد عن 10% من قيمة السعر، لذا إذا أردت شراء ذهب بغرض الادخار او الاستثمار عليك بشراء السبائك الذهبية، وليس الحلي الذهبية.