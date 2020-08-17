شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اليورو والدينار الكويتى.. واستقرار سعر الدولار والريال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 17-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات البنوك الصباحية، حيث شهدت أسعار العملات تباينا ما بين الاستقرار والارتفاع" حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين ارتفع سعر "اليورو والدينار الكويتى"، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، وثبت عند سعر 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.79 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.71 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 20.77 جنيه للشراء، 20.96 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.72 جنيه للشراء، و21.00 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع. Advertisements



سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.49 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.48 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

ونفى البنك المركزى ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وسيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.