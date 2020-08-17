شكرا لقرائتكم خبر عن بنك يابانى: اقتصاد دبى قد ينكمش 5.2% فى 2020 وينمو 4.3% فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية اليابانية إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 5.2 بالمئة هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، لكن مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط ربما يشهد انتعاشا في النمو ليسجل 4.3 بالمئة في العام المقبل.

وأضاف البنك في تقرير أنه في حين أن القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة تعرضت لضربة شديدة جراء الأزمة الصحية العالمية، فإن المؤشرات تنبئ بعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدّل في ضوء العوامل الموسمية إلى 51.7 في يوليو من 50.0 في يونيو، وهي أعلى قراءة منذ ديسمبر من العام الماضي، مما يشير إلى تحسن أوضاع الشركات.

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وقال إحسان خومان رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك "كانت دبي أكثر انكشافا على أزمة فيروس كورونا من الاقتصادات الإقليمية الأخرى إذ أن أكثر من ثلث اقتصادها - تجارة الجملة والتجزئة والنقل والترفيه والضيافة - عرضة بشكل واضح لإجراءات التباعد الجسدي وقيود السفر".

لكنه أضاف أن ثروة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة حمتها من الأزمة وأن اقتصاد دبي المتنوع جعلها تستعيد عافيتها بسرعة.

وقال "نتوقع أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 5.2 بالمئة في 2020، لكن انتعاش العام المقبل سيكون قويا عند 4.3 بالمئة مع تعافي الطلب الخارجي وجذب معرض دبي إكسبو المؤجل أعدادا كبيرة من السياح على الأرجح".

كانت دبي تستعد لزيادة الدخل والنشاط الاقتصادي من استضافة المعرض خلال العام الحالي، لكن تقرر تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة.