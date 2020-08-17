شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح مستقراً حول 0.7175، وطالما أن السعر فوق 0.7110، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 0.7243 وتمتد إلى 0.7400 بعد تخطي المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد