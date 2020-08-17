شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت داخل العلم المثلثي الصاعد ويصل إلى رأس المثلث الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي لدفع السعر لاختراق مقاومة هذا النموذج ومن ثم الاندفاع لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تصل إلى 47.60.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 44.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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