شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر النفط منذ الصباح، والذي يحوم قرب المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 41.05، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 43.05 لتأكيد التوجه نحو 45.00 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد