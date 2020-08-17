شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة محاولات لاختراق مستوى 26.90، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك ننتظر أن تدفع السعر لتأكيد الاختراق والاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يمتد إلى 27.95.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 26.10 والأهم فوق 25.06.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد