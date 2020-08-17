شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية الآن ليبتعد عن مستوى 1934.68، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 1967.90 للاندفاع نحو 2008.80 الذي يمثّل محطتنا الإيجابية التالية، مع الإشارة إلى أن إيجابية مؤشر ستوكاستيك تدعم الارتفاع المقترح، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 1934.68.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 1990.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد