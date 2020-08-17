شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار للانخفاض والاقتراب من خط الاتجاه اللحظي الصاعد، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.3185 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن كسر 1.3060 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي ليتجه نحو 1.2965 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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