شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنعطف تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري الأول 1.1800، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيسبب انخفاضاً إضافياً يستهدف مستوى 1.1737 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
وحتى الآن، لا يزال السيناريو الإيجابي الإجمالي قائماً بثبات السعر فوق مستويات 1.1800 والأهم فوق 1.1737، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1.1908 وتمتد إلى 1.2035.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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