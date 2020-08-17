شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان الحبيب تُعلن عن مشروع إنشاء مستشفى النساء والولادة والأطفال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن اعتماد مجلس إدارتها، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى جديد في مدينة الرياض كفرع لشركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية على الأرض المملوكة للشركة.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة للمشروع 472 مليون ريال.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تمويل المشروع اعتماداً على موارد الشركة الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

وتتوقع الشركة أن يبدأ إنشاء المشروع خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة

يُذكر أن الأرض التي سيُقام عليها المستشفى الجديد تقع على تقاطع شارع التخصصي مع طريق الملك عبدالله والتي تبلغ مساحتها (7170) متر مربع.

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وتتوقع الشركة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2023، وبعد الحصول على الموافقات النظامية.

وقالت الشركة، إنه من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة عند البدء في تشغيله في الربع الاول من عام 2024.

وكشفت بيانات أعمال مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، المُعلنة أمس الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 14.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، إنها حققت صافي أرباح بلغ 192.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 168 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.قابل من العام 2019.

وأكد ناصر الحقباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن سبب النمو الرئيسي في الأرباح يعود إلى إطلاق خدمات جديدة، وتحويلات الجهات الحكومية في أقسام التنويم، واعتماد استراتيجية القرار المتغير وسط الأزمة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 438.85 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 402.05 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.