شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية توقع اتفاقية مشروع مشترك مع تي ال دي الفرنسية لتأسيس شركة جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة تي ال دي الفرنسية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، تحت مسمى شركة تي ال دي العربية لخدمات المعدات (الشركة الجديدة).

وأفادت الخدمات الأرضية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الاتفاقية تمت بغرض تقديم خدمات أتمتة وصيانة متخصصة في حلول المطارات ومعدات المناولة الأرضية للشركة والشركات الأخرى في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على تأسيس الشركة الجديدة برأس مال يبلغ قدره مليون ريال سعودي مقسمة إلى ألف سهم، قيمة كل سهم ألف ريال سعودي. على أن تمتلك الخدمات الأرضية نسبة 50%، بينما ستمتلك مجموعة تي إل دي الفرنسية نسبة 50% من إجمالي رأس مال الشركة الجديدة، على أن يتم تمويل الشركة الجديدة من الموارد المالية الذاتية للشركتين المشاركتين في عقد الشراكة بحسب نسبة تملكهم في الشركة.

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وتتوقع الشركة الانتهاء من إجراءت تسجيل الشركة الجديدة خلال الربع الثالث من العام 2020، متوقعة أن يبدأ التشغيل في الربع الرابع من هذا العام، وأن يبدأ الأثر الإيجابي المالي لهذه الشراكة بحلول الربع الثاني من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة تي ال دي الفرنسية تعتبر من أكبر مصنعي معدات الخدمات الأرضية عالمياً بتاريخ يزيد عن 60 عاماً، وهي أحدى شركات الفيست قروب والتي تصل مبيعاتها إلى 700 مليون يورو، ولديها 10 مصانع في مختلف أنحاء العالم، وشراكات استراتيجية عديدة مع مطوري الخدمات التقنية المختلفة في هذا المجال. وتستحوذ معدات تي ال دي على ما يقارب من 40% من إجمالي حجم سوق المعدات ذات المحرك في منطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أن الخدمات الأرضية حققت صافي خسائر بلغ 197.9 مليون ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 123.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبدها للخسائر خلال الربع الثاني إلى إيقاف غالبية الرحلات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عند تفشي جائحة كوفيد-19 باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية في بداية شهر يونيو بما لا يتجاوز 18% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة - والذي كان له تأثير مباشر على توقف غالبية عمليات الشركة مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 83% (بمبلغ 532.9 مليون ريال).