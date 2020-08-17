شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سايكو ترتفع 821% بالربع الثاني لانخفاض المطالبات المتكبدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباجها بنسبة 820.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 37.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى تحقيق انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 58%، انخفاض في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 15%، انخفاض في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 3%، انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6%، وزيادة في الإيرادات الأخرى بنسبة 86%، بالإضافة إلى زيادة في إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 78%.
وتراجع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 57.7% إلى 53.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 127.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وعلى نحو آخر، حققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 143 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 154.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 10 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.
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