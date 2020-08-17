شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح طيبة القابضة ترتفع 62% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة طيبة للإستثمار، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 62.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 79.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 49.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 4.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 43.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الربح المحقق من بيع الاستثمار في شركة واحة الألياف الزجاجية، بالإضافة إلى القيام بعكس مخصص خسائر محتملة مقابل التزام ضمان مالي تم تكوينه في عام 2018 وذلك لإعفاء طيبة من الضمان المالي المقدم من قبلها إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي عن التسهيلات الممنوحة لشركة واحة الألياف الزجاجية.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 31.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 108.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 130.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 80.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 50.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 31.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2019.

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