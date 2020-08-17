شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسواق العثيم ترتفع 113% بالربع الثاني لنمو المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 113.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 125.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 58.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 147.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 70.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى نمو المبيعات بنسبة 18.58% مدفوعاً بزيادة إقبال العملاء على شراء المواد الغذائية والتموينية خلال فترات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

كذلك زاد إقبال العملاء على الشراء قبل تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1/7/2020م، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح، والوفورات في بعض عناصر التكاليف نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت المبيعات إلى 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 2.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

ومن جانب آخر تأثر النشاط العقاري للشركة سلبياً بسبب الإغلاق، حيث منحت الشركة خصومات للمستأجرين عن فترات الإغلاق، كما تأثرت عمليات الشركات التابعة والزميلة سلبياً بالإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 224.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 127.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 99.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 68.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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