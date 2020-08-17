شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية ، فى ظل مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1867$ الأعلى منذ 7 آب/أغسطس الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1838 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1831$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفعل الجمود السياسي فى الولايات المتحدة حول إقرار تحفيز مالي جديد فى البلاد.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثامن مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر 2004.

تعاذ تلك المكاسب الواسعة إلى العديد من الأسباب ، منها إطلاق صندوق الإنعاش الاقتصادي لدعم الدول الأوروبية الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ، وبيانات اقتصادية تؤشر بأن اقتصاد منطقة اليورو يتعاف سريعا من الجائحة الفيروسية ، بالإضافة إلى الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يضغط على الدولار ، المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا ، خاصة فى ظل الجمود السياسي حول إقرار حزمة التحفيز المالي الجديدة فى البلاد ، بالإضافة إلى تأجيل مراجعة اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.