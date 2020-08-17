شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. و"أسواق العثيم" تحقق زيادة في الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.65% خاسراً 50.19 نقطة ليصل إلى مستوى 7709.29 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% خاسراً 103.92 نقطة ليصل إلى مستوى 8093.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.3 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال.

وهبط 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.64%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.52%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.45%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.43%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.29%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.19%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.18%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.07%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاعي تجزئة السلع الكمالية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.17%، 0.15%، على التوالي.

وقفز 23 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سايكو" بنسبة 9.75%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 5.05%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 3.48%، فيما تراجع 171 سهماً على رأسها سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 3.02%، ثم سهم "الكيميائية" بنسبة 2.41%، ثم سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 2.09%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 271.8 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 4.953 مليار ريال سعودي مقابل 4.130 مليار ريال سعودي بنسبة نمو 19.937%، وبلغت صافي الربح 224.8 مليون ريال سعودي مقابل 127.07 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 76.91%، وبلغت ربحية السهم 2.5 ريال مقابل 1.41 ريال خلال فترة المقارنة.