شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه أسيوط يبحث مشكلات قراءة العداد ورفع كفاءة مراكز خدمة العملاء لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الاجتماع الدورى مع روؤساء القطاعات مع رؤساء القطاعات ومديرى المناطق عن طريق تقنيه الفيديو كونفرانس، لبحث ومناقشة أهمية الانتظام فى قراءة العدادات وتحصيل الاستهلاك أولا بأول بجميع المناطق التابعة للشركة، وتحفيز المواطنين على تسجيل قراءة العداد عن طريق تطبيق قراءتى الذى يمنع تراكم الاستهلاكات الغير محاسب عليها.

Advertisements كما ناقش اللقاء آليات رفع كفاءة مراكز خدمة العملاء وتلبية حاجة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم فى أسرع وقت ممكن دون حدوث أى ازدحامات داخل المركز حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا المستجد وتأمينا لسلامة المواطنين.

وتطرق الاجتماع لأهمية تفعيل الخطة الدورية التي يطبقها قطاع المعامل لغسيل الشبكات والمروقات ضمانا لوجودة المياه كأولى أهداف الشركة وتحقيقا لرؤيتها المعلنه، ونهو الأعمال التنفيذيه بمشروعات الصرف الصحى المنفذة بقرى (شطب، موشا، ريفا، دير ريفا، الزوية) مركز أسيوط وقرى(النواورة، العتمانية، وادى الشيخ) مركز البدارى، المنفذة بتكلفة اجمالية 2.2 مليار جنيه.

وشدد المهندس محمد صلاح أثناء اللقاء على ضرورة الألتزام بالجدول الزمنى لنهو الأعمال التنفيذية بالمشروع، كما ناقش الأجتماع أعمال الإحلال والتجديد التى تتم على مستوى الشركة ضمن الخطة المالية الموجهة لإحلال وتجديد خطوط وشبكات ومحطات المياه والصرف وعمل توصيلات جديدة ونقل خطوط قديمة أو تعديل مسارها نحو الإرتقاء بمؤشرات الأداء الخدمى المقدم للمواطن الأسيوطى على نطاق المحافظة.