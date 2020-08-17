نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عباس يطالب بالانتهاء من تنفيذ مناطق متكاملة بالمشروع تضم جميع الخدمات المختلفة قبل نهاية العام الجارى لخدمة المواطنين

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، كما التقى بشركات المقاولات المُنفذة، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، ورافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، وأعضاء مجموعة العمل.

وطالب المهندس خالد عباس، شركات المقاولات المُنفذة للمشروع، بالانتهاء من تنفيذ مناطق متكاملة بالمشروع تضم جميع الخدمات المختلفة، وذلك قبل نهاية العام الجارى، لخدمة المواطنين الذين سيقطنون فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين الذين سيتم نقلهم للعمل بالمقار الحكومية بالعاصمة، وتوفير بوابات مخصصة لدخول وخروج المواطنين بتلك المناطق.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة تقديم شركات المقاولات المُنفذة للمشروع، برامج زمنية مضغوطة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل المختلفة بالمشروع، لتعويض أى تأخر فى معدلات التنفيذ نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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واطمأن نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروع، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشدداً على الالتزام بالتعليمات الصحية بجميع مواقع ومكاتب العمل، وأماكن مبيت العمال.

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معدلات تنفيذ المشروع، بجميع القطاعات، والخطط والبرامج الزمنية لشركات المقاولات.

وأضاف المهندس عمرو خطاب، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، ستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، إلى أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فداناً، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فداناً.