شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحاً 23.910 نقطة ليصل إلى مستوى 5226.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65% رابحاً 37.420 نقطة ليصل إلى مستوى 5779.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسراً 7.140 نقطة ليصل إلى مستوى 4128.20 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 1.520 نقطة ليصل إلى مستوى 4138.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 168.3 مليون سهم بقيمة 38.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7996 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.50%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.02%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الاتصالات والنفط والغاز بنسبة 0.07%.

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وجاء سهم شركة ريم العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 30.71%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 7.39%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية للرماية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.42% ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 5.24%، ثم سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بنسبة 5.17%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، عن البدء في تنفيذ عقد تأجير حفار أرضي لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، حيث تم الإفصاح عن توقيع هذا العقد سابقاً، وسيؤدي هذا العقد إلى ارتفاع إيرادات الشركة في مدة العقد (3 سنوات قابلة للتمديد) بمبلغ 4.32 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.317 مليون دينار كويتي تقريباً.