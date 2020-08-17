شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تنزل لمستوى قياسى والأنظار على اجتماع المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، حيث تنامت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات تشديد نقدي بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا الأسبوع.

هبطت الليرة أكثر من 0.25 بالمئة إلى 7.3880 مقابل الدولار، من حوالي 7.3650 يوم الجمعة. Advertisements وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح خسائر الليرة، فقد لجأ البنك المركزي حتى الآن لإجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى. يعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر أغسطس يوم الخميس. ويتوقع بعض المحللين أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي بينما يتنبأ آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خلال السيولة بدلا من رفع السعر رسميا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليرة التركية تنزل لمستوى قياسى والأنظار على اجتماع المركزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.