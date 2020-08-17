الاقتصاد

الدولار يهبط وسط ترقب للتطورات السياسية والاقتصادية الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الدولار بينما ارتفعت عملات السلع الأولية اليوم الاثنين، وسط ترحيب المستثمرين بتأجيل مراجعة لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين دون المساس به.

وشهدت المعاملات المبكرة في لندن تحركات محدودة في ظل حالة من توخي الحذر عقب بيانات ضعيفة وعدم تيقن في مستهل أسبوع سيشهد صدور وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ومؤتمر الإعلان الرسمي لمرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومقابل سلة عملات، تراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 93.036، مقتربا من منتصف النطاق الذي راوحه منذ انخفاضه إلى أدنى سعر خلال عامين في أواخر يوليو.

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وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7196 دولار أمريكي، ليحوم قرب ذروة نطاق تداولاته على مدى أسبوع. وصعد الدولار الكندي الحساس لسعر النفط 0.2 بالمئة إلى 1.3240 للدولار الأمريكي.

أرجأت الولايات المتحدة والصين مراجعة كانت مقررة يوم السبت لاتفاق تجارة المرحلة 1 المبرم بينهما، حسبما قالته مصادر مطلعة على الخطط لرويترز، بسبب تضارب في جداول المواعيد.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1850 دولار، في حين صعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3096 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6531 دولار أمريكي، بعد أن قررت نيوزيلندا اليوم تأجيل الانتخابات العامة شهرا في مواجهة تفش جديد لفيروس في أوكلاند.

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