شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: سريان اتفاق توريد الخام العراقي لمصر لمدة 6 أشهر وتجديده بإنتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول والغاز في إطار التعاون الممتد والعلاقات الوثيقة بين الجانبين، إلي جانب بحث سبل توسع شركات قطاع البترول المصري في المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية لأنشطة البترول والغاز بجمهورية العراق .

وخلال اللقاء اكد المهندس طارق الملا استعداد قطاع البترول المصرى لتعزيز تواجد شركاته في العراق الفترة المقبلة بمختلف انشطة البترول والغاز والبتروكيماويات وخاصة أن شركات إنشاء المشروعات البترولية والصيانة تتمتع بسجل عمل ناجح وممتد وخبرة كبيرة في العمل داخل العراق.



وزير البترول والثروة المعدنية والسفير العراقى خلال اللقاء

وأشار الملا في هذا الخصوص إلي إمكانية تأسيس شركة مصرية عراقية مشتركة في مجال تنفيذ المشروعات لسرعة تسهيل دخول الشركات المصرية للعمل في مشروعات البترول والغاز بالعراق.

كما أكد الملا خلال اللقاء الاستمرار في سريان اتفاق توريد الخام العراقي لمصر بكمية 12 مليون برميل لمدة 6 أشهر والذي يتم تجديده بإنتظام.

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كما تم الاتفاق خلال اللقاء علي نقل الخبرات المصرية الي الجانب العراقي في مجال صناعة تكرير البترول وتشغيل مصافي التكرير من خلال تدريب الكوادر العراقية تلبية لاحتياجات الجانب العراقي للحصول علي الدعم الفني والتأهيل اللازم في هذه الصناعة الحيوية وتطويرها بالشكل الامثل.

ونقل الملا خلال اللقاء التحية لنظيره العراقي إحسان عبدالجبار متمنيا له التوفيق في منصبه بعد تكليفه بمسئولية حقيبة النفط مؤخرا مؤكدا علي التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين قطاعي البترول والغاز في البلدين من اجل تعزيز التعاون المشترك.



وزير البترول والثروة المعدنية والسفير العراقى عقب اللقاء

وقال السفير العراقي بمصر إن حكومة بلاده حريصة علي دعم العلاقات الثنائية والانفتاح علي الشقيقة الكبرى مصر و فتح افاق جديدة للتعاون معها في ظل الدعم الكامل للقيادة السياسية في كلا البلدين مؤكدا أهمية الاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة وخاصة في مجال الطاقة وأن ما حققته مصر من نجاح وتميز وماتمتلكه من خبرات متراكمة سيفيد العراق في تلك المرحلة المهمة التي تشهد التحول نحو الاستثمار والتنمية والتعمير.

وأوضح الدليمي أن العراق تسعي لتواجد الشركات المصرية بصورة قوية ولاسيما الشركات المنفذة لمشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز والربط الكهربائي.