شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تعلن ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بخطة عام 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هالة السعيد: خطة عام 2020/2021 استثنائية ومختلفة عن سواها في توجّهاتها ومُستهدفاتها وأولويّاتها توجيه استثمارات حكومية بحوالي 8.22 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي 2020/2021 4.54 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لمحافظة شمال سيناء ،3.68 مليار جنيه لجنوب سيناء

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن الملامح الأساسية للبرامج التنموية والاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بخطة العام الثالث (2020/2021) من الخطة مُتوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة (2018-2022).

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن خطة عام 2020/2021 خرجت عن النهج الـمُتبع في إعداد الخطة السنوية، إعمالاً لـمرونة عملية التخطيط التنموي ومُواكبتها للمُستجدات، مؤكدة استثنائية خطة عام 2020/2021 واختلافها عن سواها في توجّهاتها ومُستهدفاتها وأولويّاتها.

وتابعت السعيد أن خطة العام الثالث 2020/2021 تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن الـمصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة، والظروف الـمعيشية الـمُلائمة، والتي تُمكّنه من العودة لـمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الـمُمكنة في ظل الأزمة العالمية لفيروس كوفيد ١٩ وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة من جديد.

ولفتت هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمنطقة سيناء بخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ موضحة أن الخطة توجه استثمارات حكومية بحوالي 8.22 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مُقابل حوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 19/2020، بنسبة زيادة تبلغ نحو 57.3%.

وتابعت السعيد أن محافظة شمال سيناء استحوذت علي حوالي 4.54 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي 2020/2021 ، لتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 3.68 مليار جنيه.

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وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة العام المالي2020/2021، أشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية والاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بخطة العام المالي2020/2021 إلي استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 31.8%، بقيمة 1.445 مليار جنيه يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 14.3٪، بقيمة 648.8 مليون جنيه، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11.1٪، بقيمة 505.5 مليون جنيه، وقطاعي الأنشطة العقارية والمياه بنسبة 10٪ لكلٍ منهما.

ولفت التقرير كذلك إلي استحواذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بنسبة 23.6٪ بقيمة تبلغ 869.1 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6٪، بقيمة 646.8 مليون جنيه، ثم قطاع الزراعة بنسبة 15٪، بقيمة 554.5 مليون جنيه، وقطاع خدمات التعليم بنسبة 14.5٪، بقيمة تبلغ 532.6 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلي الانتهاء من تنفيذ 97٪ من مشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان من مياه امتداد ترعة السلام (ترعة الشيخ جابر الصالح)، وزراعة 56.5 ألف فدان بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق، و13.5 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد على الـمياه الجوفية، وتم إنشاء 11 تجمّعاً زراعياً سكنياً لتوطين الاهالي بواقع منزل (175م2) لكل أسرة و5 أفدنة وذلك فيما يخص محافظة شمال سيناء، إضافة إلي إنشاء (7) تجمّعات سكنية زراعية في نطاق الـمحافظة لتوطين الأهالي وتوزيع منزل (175م2) و5 أفدنة لكل أسرة فيما يتعلق بجنوب سيناء.

وعن أهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال عام 20/2021 لفت التقرير إلي التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء ضمن برامج قطاع الكهرباء مع استكمال أعمال شبكات وكابلات كهربائية بشمال سيناء، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة الحسنة و بئر العبد، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة الديوان العام قسم أول العريش وقسم الشيخ زويد و قسم نخل.

وفيما يخص فتتصمن العقارية بالمحافظة استكمال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، استكمال أعمال بمدينة رفح الجديدة، مع تنمية وتطوير مدينة العريش ضمن برامج قطاع النقل والتخزين.

وحول البرامج المستهدفة لمحافظة جنوب سيناء والتي أشار التقرير إلي أبرزها فتضمنت إنشاء (15) تجمعاً زراعياً، ورفع كفاءة طريق شرم / دهب (بطول 4.5 كم من تقاطع وادى مدسوس حتى تقاطع وادى الكيد) والأعمال الصناعية وتوسعة وازدواج طريق دهب/ نويبع 75كم (اتجاهين، فضلًا عن ترميم الآثار المصرية فى سيناء، وتطوير المتاحف الآثرية والإقليمية، وحفائر الآثار الاسلامية والقبطية فى سيناء، مع استكمال قريتي بأبو زنيمة والطور (ظهير صحراوى)، وتسعة تجمّعات تنموية، و استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان.