شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.75% رابحاً 9.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1338.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 475.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 40.76% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.45%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.75% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 10%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.21% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.14%.

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وكانت مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، قد أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، وحقق البنك خسائر بلغت 67 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع أرباح صافية بلغت 112 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت خسائر السهم الواحد للنصف الأول من العام الجاري 0.02 دولار أمريك مقابل 0.04 دولار أمريكي في العام الماضي، وبلغ مجموع الخسارة الشاملة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم -396 مليون دولار أمريكي مقارنة مع مجموع الدخل الشامل الذي بلغ 159 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، الأمر الذي يعكس الخسائر الصافية والتقلب الشديد في السوق خلال النصف الأول من العام 2020 نتيجة تراجع قيمة الريال البرازيلي بنسبة 26% والتغيرات غير المواتية في القيمة العادلة لأدوات الدين مقارنة مع أثر إيجابي لأسعار الصرف الأجنبي خلال العام الماضي، وبلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم 3637 مليون دولار أمريكي في نهاية النصف الأول بنسبة تراجع بلغت 10% مقارنة مع 4031 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2019.

كما أعلنت شركة الخليج المتحد القابضة، عن تحقيق صافي خسائر بلغت 31.2 ألف دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع أرباح بلغت 10.1 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت خسائر السهم 8.44 دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 1.37 دينار بحريني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.