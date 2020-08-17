شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بنك الإمارات دبي الوطنى يصعد ببورصة دبي بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.68% رابحاً 14.94 نقطة ليصل إلى مستوى 2198.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 165 مليون سهم محققة ما قيمته 429.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2340 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.20%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%.

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وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.98%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.75%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.57%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.5 مليون ورقة بقيمة 46.3 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دبي للمرطبات، عن صدور حكم من محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على قضية اعتراض الشركة على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية لإمارة دبي في الاعتراض رقم 12/2019 المتعلق بالتقييم الضريبي والغرامات الضريبية الموقعة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب على الشركة، وقضى الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصاريف وإعفائها من الرسوم، والحكم في الدعوى 197/2019 بإلغاء القرار المطعون به، والقضاء مجدداً بإلغاء كافة الغرامات الإدارية، وإلزام المدعى عليها بردها إلى المدعية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى عليها الرسوم والمصاريف.