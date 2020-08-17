شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يُنفذ حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة 6 أكتوبر قام بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع الشرطة المعنية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار منع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وشدد الوزير على أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بمواصلة حملات إزالة المخالفات والإشغالات، وتطبيق القانون واللوائح، دون تعسف، أو استخدام خاطىء للسلطة، مطالبا جميع سكان المدن الجديدة بالالتزام، وعدم ارتكاب مخالفات، فسيتم تطبيق القانون واللوائح على الجميع.

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وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع الإشغالات وإزالة العديد من المخالفات بمنطقتي الحصري والحي الثاني بالمدينة، وكذا طريق جمال عبد الناصر والشماليات ومنطقة الاتحاد التعاوني، ومشروع أبوالوفا، ومنطقة ٧١ فدانا جنوب الأحياء، حيث تمثلت المخالفات في التعدي على الأرصفة والتند أمام المحال وإشغالات الباعة الجائلين وغير ذلك.

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر استمرار الحملات على كافة الأحياء، مشدداً على أنه لا يوجد أي تهاون مع المخالفين، وأنه سيتم التعامل معهم طبقا للقانون وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات التي تتم بعد تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.