أسهم شركات السفر تضغط على أوروبا وقطاع التعدين يقفز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، عاجزة عن الاستفادة من مكاسب الأسواق في آسيا وسط تركيز المستثمرين على المخاطر الاقتصادية الناشئة عن تنامي إصابات فيروس كورونا في المنطقة، في حين ارتفعت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين بفضل تحفيز جديد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة، إذ واصلت أسهم شركات السفر هبوطها بعد أن أضافت بريطانيا دولا من بينها فرنسا إلى قائمتها للحجر الصحي الإلزامي الأسبوع الماضي.

وتتجه إيطاليا لإغلاق الحانات وفرض وضع الكمامة الواقية عند الخروج من المنزل ببعض المناطق في أول إعادة فرض للقيود إثر ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد.

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لكن أسهم شركات التعدين الأوروبية قفزت 0.9 بالمئة، بعد أداء قوي لأسواق شنغهاي بفضل قيام البنك المركزي الصيني بضخ سيولة جديدة في النظام المالي.

وارتفع سهم مجموعة ال.في.إتش.إم للمنتجات الفاخرة 0.5 بالمئة بعد أن رفعت جيفريز توصيتها له إلى "شراء"، في حين تقدم سهم بيرنو ريكار للخمور 1.7 بالمئة بعد أن رفع باركليز توصيته له أيضا إلى "زيادة الوزن النسبي".