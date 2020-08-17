مصدر بالبترول: تصادم سيارة نقل سولار لشركة قطاع خاص أعلى الطريق الدائرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأن سيارة نقل سولار تابعة لمقاول نقل قطاع خاص أثناء سيرها على الطريق الدائرى تصادمت بسيارة نقل محملة بالزلط مما أدى إلي تسرب السولار علي الطريق، وقامت الأجهزة المعنية بتأمين موقع التصادم والعمل على إزالة السولار المنسكب لعودة الطريق لحالته الطبيعية وانتظام حركة المرور.

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