شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد تايلاند يشهد أكبر انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اقتصاد تايلاند أكبر انكماش سنوي له في 22 عاما وهبوطا فصليا قياسيا في الفترة من أبريل إلى يونيو، مع تضرر السياحة والصادرات والمشاريع المحلية من جائحة فيروس كورونا وإجراءات مكافحته، مما قاد إلى خفض النظرة المستقبلية.
انكمش ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة والتصدير، 12.2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة به قبل عام، وهو أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1988، بحسب بيانات من هيئة التخطيط.
لكن الأداء فاق المتوقع في استطلاع استطلاع أجرته رويترز وكان لهبوط بنسبة 13.3 بالمئة. وتراجع الاقتصاد اثنين بالمئة في ربع السنة المنتهي مارس.
ومقارنة مع الربع السابق، انكمش الاقتصاد 9.7 بالمئة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وهو أعمق انخفاض مسجل، لكنه أفضل من توقعات الاقتصاديين التي كانت لهبوط 11.4 بالمئة. وخفض المجلس الوطني للتنمية الاقصادية والاجتماعية توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020. ويتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد بين 7.3 و7.8 هذا العام مقارنة مع توقع سابق لانكماش بين خمسة وستة بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر اقتصاد تايلاند يشهد أكبر انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.