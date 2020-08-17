شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11136 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13098 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4260 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2571 نقطة.

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وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركتين، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهما ارابيا انفستمنتس هولدنج، مجموعة عامر القابضة.

وفي سياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مساهم رئيسي بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 3000 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 3 ملايين سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتي سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 900 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 977 سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تم اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على وثائق شركة صندوق استثمار المصريين، المصدرة لعدد مليون وثيقة بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه.