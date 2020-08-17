شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة: تقديم 7 آلاف طلب تصالح.. وتحصيل و110 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن إجمالى طلبات التصالح التى تم تقديمها لجهاز المدينة حتى الآن بلغت نحو 7 آلاف طلب. وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الطلبات المقدمة فى منطقة التجمع الخامس والامتداد الشرقى، والامتداد الجنوبى، بلغت نحو 3496، فيما وصلت إجمالى الطلبات المقدمة فى منطقة التجمع الأول لنحو 2770 طلبا، بينما التجمع الثالث بلغ نحو 239 طلبا.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها كرسوم أولوية بالتصالح وصلت لـ3 ملايين و629 ألفا و492 جنيها، فيما بلغت المبالغ التى تم تحصيلها مقابل التصالح على بعض المخالف بلغت 110 ملايين و787 ألفا و395 جنيها.

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كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد أكد أنه تم شن حملة نهارية مكبرة بالتجمع الأول، بحضور المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول ومسئولي جهاز المدينة، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة التعديات على الأرصفة والتحفظ على الحديد والمعدات، وتم تحرير محاضر للمخالفات وتسليمها للنيابة العسكرية.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم تنفيذ حملة ليلية لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الثاني، ومنطقة الخدمات وبعض المناطق بالحي الثالث ومول بلاتنيوم بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وذلك تحت إشراف المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبحضور مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المضبوطات بالكامل داخل مخازن الجهاز وتوقيع غرامات على المخالفين.