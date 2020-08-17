شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم إشارة إيجابية جديدة- تحليل - 17-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بالحفاظ على استقراره الإيجابي فوق مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والذي يشكل بدوره دعم إضافي عند 125.90 ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة. كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيمد السعر لعزم إضافي وليسهل ذلك مهمة الوصول قريبا نحو 127.40 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات الحالية. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.90 و 127.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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