الباوند مقابل الين يحاول تأكيد الاختراق-تحليل - 17-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تذبذبه مؤخرا قرب الحاجز المستقر عند 139.65 محاولا تأكيده للاختراق ليعزز بذلك الاستمرارية الإيجابية المنتظرة سابقا, ثبات التداولات بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة يشكل العامل الرئيسي لتأكيد الترجيح الصاعد, إلا أن السعر يحتاج لعزم إيجابي قوي ليدفع به ذلك للوصول نحو 140.80 ومن ثم لتمتد التداولات نحو 142.35 خلال الفترة القادمة.
تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 قد يجبر السعر على تشكيل بعض التذبذب الجانبي مع التنويه إلى أهمية ثبات الدعم الأولي المتمركز حاليا عند 138.15 ولننتظر تجميع للعزم المطلوب والبدء بتسجيل الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 140.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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