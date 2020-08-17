شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بانتظار العزم الإضافي– تحليل - 17-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر البلاتين بتداولاته الأخيرة بالثبات فوق مستوى 1015.00 متأثرا بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليجبره ذلك على تشكيل ارتداد سلبي لحظي وليستقر بذلك قرب مستوى 955.00.
الثبات المتكرر فوق الدعم الأولي المستقر عند 915.00 يشكل عامل إضافي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي الإضافي والذي سيمكنه من الوصول نحو الأهداف الرئيسية المتمثلة بمستوى 1040.00 و 1105.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 1010.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين بانتظار العزم الإضافي– تحليل - 17-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.