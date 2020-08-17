شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بانتظار العزم الإضافي– تحليل - 17-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر البلاتين بتداولاته الأخيرة بالثبات فوق مستوى 1015.00 متأثرا بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليجبره ذلك على تشكيل ارتداد سلبي لحظي وليستقر بذلك قرب مستوى 955.00.

الثبات المتكرر فوق الدعم الأولي المستقر عند 915.00 يشكل عامل إضافي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي الإضافي والذي سيمكنه من الوصول نحو الأهداف الرئيسية المتمثلة بمستوى 1040.00 و 1105.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 1010.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد