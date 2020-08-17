شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالمحاولات الايجابية– تحليل -17-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة بشكل صاعد ليبتعد بذلك عن الدعم المستقر عند 2.7700 معززا بذلك سيطرة الميل الصاعد المقترح سابقا, أما استئناف الهجوم الصاعد فإن ذلك يحتاج لعزم إيجابي قوي ليمكنه من تجاوز الحاجز المتمركز عند 3.000 وليفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 3.1200 و 3.3000 على التوالي.
تذبذب مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 50 قد يعيق الاندفاع الصاعد بشكل لحظي وليجبر السعر على تشكيل تذبذب جانبي مؤقت لحين تجميعه للعزم الإيجابي المطلوب سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7900 و 2.9500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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